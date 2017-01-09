Almanya'da Demans Hastası Türk Kayboldu

Almanya'nın Mannheim kentinde demans hastası 75 yaşındaki Durmuş Ali Kaya'dan, cumartesi gününden beri haber alınamıyor. Mannheim polisi, sağlık durumu nedeniyle Kaya'nın zor durumda olabileceğini bildirdi.



Polis ekipleri, tedavi gördüğü merkezi cumartesi günü öğleye doğru terk eden Durmuş Ali Kaya'nın fotoğrafını basına dağıttı. Kaya'nın sağlıklı olduğu dönemde Mannheim kent merkezinde gittiği kahvehane ve kafeteryalara uğrayabileceği değerlendiriliyor. Polis, kayıp Durmuş Ali Kaya'yı görenlerin kendilerine bilgi vermelerini istedi. - Mannheim