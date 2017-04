Almanya'da Camiye Molotofkokteylli Saldırı

WEİL AM Almanya'nın Weil am Rhein kentinde bir cami dün gece kimliği belirsiz kişilerin molotofkokteylli saldırısına hedef oldu.



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camiye gece 01.45'te saldıran 5 kişi, 4 molotofkokteyli atarak camiyi yakmak istedi.



Atılan molotofkokteylinin kırılan cama takılması ve havanın yağışlı olması, yangının büyümeden sönmesini sağladı. Saldırı sonucu caminin dış kısmında ufak çaplı maddi hasar oluştu.



AA muhabirine açıklamada bulunan cami derneği başkanı Necati Coşkun, gece düzenlenen ve güvenlik kameralarının kaydettiği saldırının sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edildiğini söyledi. Coşkun, cemaatin haber vermesi sonrası polisin olay yerine gelip araştırma yaptığını ve incelemek üzere kamera kayıtlarını aldığını belirtti.



Türkiye'deki referandum sürecinde Alman basınının aleyhlerinde olumsuz haberler yaptığını ifade eden Coşkun, "Bu tür haberler, halkın gözünde yalan yere bizi suçlu durumuna düşürdü. Ben Trabzon kökenli burada yaşayan bir tüccarım. Biz yıllardır bu ülkede barış içerisinde yaşıyoruz ve hiç kimseye zararımız olmadı. Cami olarak siyasete karışmadık ve hep tarafsız olduk. Bu saldırının faillerinin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz." dedi.



TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ibadethanelere yönelik saldırılar karşısında daha ciddi önlemler alınması ve İslam düşmanlığı ile gerçek anlamda mücadele edilmesinin elzem olduğunu belirtti.



Yeneroğlu, olayın 2017 yılı içinde kamuoyuna yansıyan altıncı saldırı olduğunu kaydederek, saldırıya uğrayan cami cemaatine geçmiş olsun dileklerini iletti.