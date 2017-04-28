Almanya'da Burka ve Nikap Kamuda Yasaklandı

Almanya'da Federal Parlamento, kamu çalışanlarının burka ve nikap giymelerini yasaklayan tasarıyı onayladı. Eyaletler Meclisi tarafından da onaylanmasının ardından yürürlüğü girecek yasa, memurlar, hakimler ve askerlerin görevleri esnasında burka giymelerini yasaklıyor.



Benzer bir yasak, federal seçim yasasında yapılan değişiklikle seçim komisyonları ve seçim kurullarının üyeleri için de geçerli.



Güvenlik önlemlerini arttırmak amacıyla Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti SPD'nin oylarıyla kabul edilen yasa, kimlik başvurusu sırasında ve kimlik kontrolü esnasında tüm kadınların yüzlerini açmaları zorunluluğunu da getiriyor.



Yasaya göre, kamu görevlilerinin yüzlerini kapatmaları ancak özel görev ya da sağlık sorunları nedeniyle kapatılması gerekiyorsa mümkün olabilecek.



Almanya'da Fransa'da olduğu gibi kamuda genel bir burka yasağı şimdilik söz konusu değil. - Dortmund