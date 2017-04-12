Almanya'da Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama



DORTMUND - Almanya'da, Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde 3 ayrı bölgede patlama meydana geldi.

Almanya'da Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde 3 ayrı yerde patlama meydana geldi. Patlama, Borussia Dortmund stadyumuna 10 kilometre uzaklıkta Borussia Dortmund futbol oyuncularını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşandı. Borussia Dortmund futbol kulübü yaptığı açıklamada, futbolcu Marc Bartra'nın yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Polis yetkilileri, 3 ayrı bölgedeki patlayıcıların daha önce yerleştirildiğini açıkladı. Borussia Dortmund- Monaco maçı patlama nedeniyle iptal edildi. İptal edilen Borussia Dortmund- Monaco maçının yarına ertelendiği duyuruldu.