Almanya'da Başörtülü Genç Kıza Sokak Ortasında Saldırı

Almanya'da başörtülü bir kız saldırıya uğradı. Berlin polisinden yapılan açıklamada, polis memurlarının "yabancı düşmanlığı saldırısı" şüphesiyle bugün bir hastaneye çağrıldığı ifade edildi.

'BAŞÖRTÜLÜ' DİYE SALDIRMIŞLAR

Açıklamada, genç kızın hastanedeki ifadesinde, Tempelhofer Damm Caddesi üzerinde başörtüsünden dolayı biri kadın 3 kişi tarafından önce sözlü saldırıya uğradığını, ardından darp edildiğini anlattığı belirtildi.

SIYRIKLARLA ATLATTI

Vücudunda sıyrıklar oluşan ve kolundan yaralanan kızın hastanede ayakta tedavi edildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Eyalet Kriminal Dairesine bağlı devlet güvenlik birimi tarafından yapıldığı kaydedildi.