Almanya'da Başbakan Adayı Schulz Seçim Çalışmalarına Başladı





Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 24 Eylül'de yapılacak seçimlerde başbakan adayı olarak belirlediği Martin Schulz seçim çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı.



Başkent Berlin'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Schulz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelere ancak güçlendirilmiş bir Avrupa ile cevap verilebileceğini söyledi.



"Güçlendirilmiş bir AB, ABD'de gelişenler karşısında Federal Almanya Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumanın en iyi yolu. Adaletin ve yatırım politikalarının dağılımıyla sosyal adaletin kombinasyonu benim denemek istediğim şey."



SPD lideri Sigmar Gabriel, Salı günü beklenmeyen bir hareketle Schulz'un daha iyi bir başbakan adayı olduğunu söylemişti.



Schulz, 19 Mart'ta Berlin'de yapılacak olağanüstü SPD Kongresi'nde partinin genel başkanı da seçilecek.



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Tags: Schulz Almanya seçimleri başbakan başladı Almanyada seçim çalışmalarına adayı Almanya politikası Gepost: 30 januari 2017