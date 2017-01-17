Almanya'da Aşırı Sağcı Parti Npd'nin Kapatılması Davası

BERLİN (AA) – Almanya Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Partinin (NPD) kapatılmamasına hükmetti.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Andras Vosskuhle, Federal Eyaletler Temsilciler Meclisinin (Bundesrat) NPD'nin kapatılması talebiyle 2013'te Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.



Vosskuhle, NPD'nin anayasaya aykırı hedefleri olan bir parti olduğunu ancak partinin eylemlerinin başarıya ulaşacağı yönünde yeterli delil bulunmadığını ifade ederek oy birliğiyle partinin kapatılmamasına hükmedildiğini açıkladı.



Özgürlükçü demokratik temel düzenin hedef alınmasının bir partinin yasaklanması için yeterli olmadığını vurgulayan Vosskuhle, parti yasaklanmasının bir düşünce veya dünya görüşünün yasaklanması anlamına gelmediğini kaydetti.





Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1952 yılında Sosyalist Reich Partisi ve 1956 yılında Almanya Komünist Partisinin (KPD) mahkeme kararıyla faaliyetlerine son verilmişti.



NPD hakkında 2003'te de hükümetin talebiyle Federal Anayasa Mahkemesinde kapatma davası açılmış ancak parti içinde istihbarat teşkilatının muhbirlerinin olduğu gerekçesiyle kapatma davası başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



1964'de kurulan NPD'nin yaklaşık 5 bin 200 üyesi bulunuyor. Özellikle Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde önemli kitleye sahip olan aşırı sağcı partinin temsilcileri belediye meclislerinde yer alıyor.



Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) ve eyalet meclislerinde temsil edilmeyen NPD'nin eski Genel Başkanı Udo Voigt, 2014 yılındaki seçimlerde Avrupa Parlamentosuna girmeyi başarmıştı.





Almanya'da 2013'te yapılan genel seçimlerde yüzde 1,3 oy elde eden NPD, devletten yaklaşık 1,4 milyon avro mali destek alıyor.