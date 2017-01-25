Almanya'da Aşırı Sağcı Örgüte Yönelik Operasyon

Almanya'da polis, 6 eyalette aşırı sağcı "Reichsbürger" (Reich Vatandaşı) adlı örgüte karşı operasyonlar düzenledi.



Federal Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde düzenlenen operasyonlara yaklaşık 200 polisin katıldığı ve 7 şüpheliye ait 12 evde ve diğer mekanlarda arama yapıldığı bildirildi.





Açıklamada, 6 şüphelinin sosyal medya aracılığıyla geçen yılın ilkbaharından bu yana polislere, kamu çalışanlarına, sığınmacılara ve Yahudi cemaati üyelerine silahlı saldırı planladığı, diğer şüphelinin ise örgüte mühimmat ve silah sağladığının tahmin edildiği ancak somut bir saldırı planının olmadığı belirtildi.





Alman basını da yapılan aramalarda çok sayıda elektronik alete ve örgütün tedarik etmiş olduğu 42 silaha el konulduğunu, şüphelilerden birinin Heidelberg kentinde gözaltına alındığını yazdı.





Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maassen, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman anayasasını reddeden "Reichsbürger" adlı aşırı sağcı örgütün üye sayısının gittikçe artmakta olduğuna dikkati çekti.





"Yaklaşık 10 bin kişinin Reichsbürger yandaşı olduğunu tahmin ediyoruz" diyen Maassen, bu kişilerin kendi devletlerini kurmak istediklerini ve bu kesim içinde saldırganlığın da arttığını kaydetti.



Nürnberg kentinde geçen yılın ekim ayında "Reicsbürger" üyesi bir kişi, bir polisi öldürmüş, 3 polisi de yaralamıştı.