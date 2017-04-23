Almanya'da Afd Kurultayı

BERLİN (AA) – Almanya'da aşırı sağ popülist "Almanya için Alternatif" (AfD) partisi, eylül ayında düzenlenecek genel seçimler için göç ve uyum karşıtı seçim programını kabul etti.



AfD'nin Köln kentinde iki gündür düzenlediği parti kurultayında bugün kabul edilen seçim programı metninde, hükümetin göç politikaları eleştirilerek "Ülkemize ve böylece sosyal sistemlerimize yönelik kontrolsüz kitlesel göç durdurulmalı" ifadesi yer aldı.



Göçmenlerin Alman toplumuna uyumları konusunda büyük sorumluluk taşıdığı belirtilen seçim programında, göçmenlerin topluma uyum sağlamalarının şart olduğu kaydedildi.



Programda, Almanya'da paralel Müslüman toplumların oluşmasının da önüne geçilmesi istendi.



Sığınmacılara yönelik sert önlemlerin alınması da talep edilen programda, göçmenlerin aile birleşimi kapsamında eş ve çocuklarının Almanya'ya getirilmelerine karşı olunduğu vurgulandı ve sığınmacıların sınır edilmesi konusunda yıllık asgari kota getirilmesi talep edildi.



Suç işleyen göçmenlerin Alman vatandaşlığından çıkarılması da istenen programda, İslam'ın Almanya'ya ait olmadığı ifade edildi.





Partinin gençlik kolunu oluşturan "Genç Alternatif" adlı grubun, erkek çocukların doktor olmadan sünnet edilmelerinin yasaklanması yönündeki talebi ise ülkedeki Yahudi cemaatine yönelik yanlış bir sinyal olacağı gerekçesiyle delegeler tarafından reddedildi.



Almanya'da demokrasinin tehdit altında olduğu görüşüne de yer verilen seçim programında, Almanların daha fazla çocuk yapmalarının teşvik edilmesi gerektiği de talep edildi.





Programda, Almanya'nın Avro Bölgesi'nden ayrılarak yeniden eski para birimi marka geçmesi ve gelir vergisinin azaltılması istendi.





Öte yandan kurultayda yapılan oylamada AfD Genel Başkan Yardımcısı Alexander Gauland ile Baden-Württemberg eyaleti parti teşkilatından Alice Weidel oyların yüzde 67,7'sini alarak eylül ayında yapılacak genel seçimlerde liste başı adaylar olarak belirlendi.





AfD Genel Başkanı Frauke Petry, daha önce yaptığı açıklamada, bu göreve aday olmayacağını açıklamıştı.





Dün AfD parti kurultayı başlamadan önce ve sonrasında Köln şehir merkezinde on binlerce kişi toplanarak AfD'yi protesto etmiş, delegeler bile ancak polis koruması altında otele girebilmişlerdi.