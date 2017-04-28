Almanya'da 2 Kişinin Irkçı Saldırı Hazırlığı Şüphesiyle Tutuklanması

Alman hükümeti, dün gözaltına alınmasının ardından tutuklanan, yabancı düşmanı şiddet eylemi hazırlığında olduğundan şüphelenilen üsteğmenin, kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirebilmiş olmasını, güvenlik kuralı ihlali gördüğünü açıkladı.



Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tobias Plate, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, zanlının geçen yılın kasım ayında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından dinlendiğini, bu kişiye geçici koruma sağlandığını belirterek, bunun güvenlik kurallarının ihmal edilmiş olmasıyla açıklanabileceğini söyledi.



"Bu olay daha çok, tüm görevliler tarafından bilinen zorunlu güvenlik önlemlerine uyulmamış olmasından kaynaklanmış gibi görünüyor." diyen Plate, olayın Bakanlık ve BAMF tarafından ayrıntılı şekilde araştırılacağını, güvenlik önlemlerini şimdilik yeterli gördüklerini ancak araştırma sonuçlarına göre bazı değişiklikler yapılabileceğini kaydetti.





Basın toplantısına katılan Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff da soruşturmayı Bakanlığının yürütmediğini, bu nedenle olayla ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceğini ancak soruşturmayı yürüten Frankfurt Savcılığına her türlü yardım ve desteği sağladıklarını anlattı.





Flosdorff, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in de Genelkurmay Başkanı'na, zanlı üsteğmenin çevresindeki askerlerin radikal görüşlere sahip olup olmadıklarının araştırılması talimatını verdiğini kaydetti.



Hükümetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili Clemens Binninger de yaptığı açıklamada, mevcut mekanizmaların bu olayda yetersiz kaldığını ve güvenlik birimlerinin BAMF'nin iltica başvuru süreçlerine daha sıkı şekilde dahil edilmesi gerektiğini söyledi.



Almanya'nın şüpheli görünen başvuruları görmemezlikten gelemeyeceğini kaydeden Binninger, "Gelecekte BAMF'nin sığınmacılarla yapacağı mülakatlara, güvenlik konularındaki uzmanların daha yoğun şekilde dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.



Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Katarina Barley de CDU'lu savunma ve içişleri bakanlarını "Almanya için güvenlik riski oluşturmakla" eleştirerek, "Eğer bir kişi, geldiğini söylediği ülkenin dilini konuşamadan sığınmacı kabul ediliyorsa, bu, İçişleri Bakanlığına bağlı kurumun tümüyle başarısız olduğunu gösterir." değerlendirmesinde bulundu.





Sol Parti Milletvekili Andre Hahn da yetkili kurumların bu olayda büyük ihmalleri olduğunu belirterek, bir Alman askerinin sığınmacı kabul edilmesinin inanılır bir şey olmadığını vurguladı.





Almanya'da 28 yaşındaki üsteğmen ile kendisine yardımcı olmakla suçlanan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, ırkçı saldırı düzenleyecekleri şüphesiyle dün tutuklanmıştı.





Söz konusu üsteğmenin Alman ordusu için Fransa'da görevli olduğu, aynı zamanda Arapça bilmemesine rağmen Bavyera eyaletindeki sığınmacı kayıt merkezinde kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiği ve bir sığınmacı yurduna yerleştirilerek sığınmacılara yapılan para yardımından da faydalandığı tespit edilmişti.



Savcılık, yabancı düşmanı görüşlere sahip oldukları belirtilen zanlıları şiddet eyleminde bulunmak, silah yasasını ihlal etmek ve dolandırıcılıkla suçluyor.