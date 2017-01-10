Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'un Yeni Yıl Resepsiyonu

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck yeni yıl resepsiyonu verdi.





Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'da düzenlenen resepsiyona, gönüllü faaliyetlerle topluma faydalı çalışmalar yapan 3'ü Türk 70 kişinin yanı sıra yasama, yürütme ve yargı organları ile çok sayıda kurumların temsilcileri katıldı.



Gauck'un konuklarını hayat arkadaşı Daniela Schadt ile karşıladığı resepsiyonda bazı konuklar bölgesel kıyafetler giydi ve Cumhurbaşkanı'na hediyeler verdi.





Resepsiyona gönüllü çalışmalarından dolayı Lübeck kentinden Melek ve Merve-Nilay Levent kardeşler ile Hamburg'dan Fatma Çelik de davet edildi.





Melek Levent, kardeşi ile öğrenciler, yaşlı insanlar ve Almanca bilmeyenler için yaptıkları çeşitli faaliyetlerle entegrasyon çalışmasında bulunduklarını söyledi.





Bu çalışmalar kapsamında değişik dillerde şarkı söylediklerini, müzik yaptıklarını ve derslere yardımcı olduklarını ifade den Levent, Cumhurbaşkanı tarafından davet edilmelerinden dolayı da mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını kaydetti.



Almanya'da 55 yıldan beri yaşayan Fatma Çelik de, 1980'lı yıllarda Türk ve Almanların yer aldığı bir grup kurduğunu, daha sonra yaşlıların buluşma yerinde görev yaptığını belirtti.





Çelik, bu çalışmaların dışında Türklerin de yer aldığı ve değişik kültürlere duyarlık gösterilen bir yaşlılar yurdunu gönüllü olarak kuracaklarını kaydetti.





Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) Dönem Başkanı Erol Pürlü de, Cumhurbaşkanı Gauck'un toplumun her kesiminden temsilcileri yeni yıl resepsiyonuna davet etmesinin bunlara verdiği önemin işareti olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Müslümanlara verdiği değeri de gösteriyor. Memnun olduk." dedi.





Gauck, resepsiyonda bakanlar kurulu üyeleriyle de toplu fotoğraf çektirdi.