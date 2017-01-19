Almanya Çocukları Taciz Eden Sapığın Fotoğrafını Yayınladı

Almanya'da polis okul önünde çocukları taciz eden sapığı arıyor.



Kuzey Ren Vestfalya'da bulunan Haltern am See kentindeki bir okulun önüne gelen sapık, gündüz gözüne okulun bahçesinde bulunan çocuklara bakarak pantolonunu indirdi.



11 ile 13 yaşlarında üç kız çocuğunun gözleri önünde yaşanan olayın geçen yıl 25 Eylül tarihinde gerçekleştiği öğrenildi. Bugüne kadar söz konusu kişiye ulaşamayan polis, sapığın fotoğrafını medyaya dağıtarak bulunması için halktan yardım istedi.



Çocukların ifadelerine göre, 30 ile 50 yaş arasında olduğu tahmin edilen sapık, yaklaşık bir metre 80 cm boyunda. Tombul ve güçlü bir yapıya sahip olan sapığın sarışın, göz renginin ise kahverengi olduğu belirtiliyor. Sapığın olay anında üzerinde siyah bir mont, gri bir t-şirt ve mavi kot pantolon bulunduğu kaydedildi.



Halktan yardım isteyen polis, olası görgü tanıklarının 0800 2361 111 nolu telefona bilgi vermeleri çağrısında bulundu. - Dortmund