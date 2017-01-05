Almanya Çetin Kış Koşullarına Teslim Oldu





Avrupa'nın doğu ve orta kesimleri dondurucu soğuklar, kar fırtınası ve sellere teslim oldu. Özellikle Almanya'nın kuzeyinde etkili olan sağanak yağmurlar sel baskınlarına yol açtı. Baskınlar ülkenin Polonya sınırı ve Baltık denizi kıyılarında maddi zarara neden oldu.



Almanya'yı etkisi altına alan kar fırtınası ülkenin iç bölgelerinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Zarar gören enerji nakil hatları nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.



Çetin kış koşullarının önümüzdeki haftasonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: oldu Almanya Kar fırtınası kış Su baskını koşullarına teslim çetin Gepost: 05 januari 2017