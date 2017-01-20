Almanya Casusluk İddialarından Rahatsız

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen, Türk istihbaratının Almanya'daki Türkler üzerinde etki kurmaya dönük istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu yönündeki iddialardan rahatsızlık duyduklarını söyledi. Berlin'de yabancı gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maassen, Türklere ya da Türk kökenli Alman vatandaşlarına etki etmeye dönük faaliyetlerden rahatsız olduklarını belirtti. Maassen," Almanya'da Alman çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğindeki operasyonların yürütülmesini kabul edemeyiz. Türkiye gibi NATO müttefikimiz söz konusu olsa da buna karşı dururuz" dedi.



Fetö yapılanması gözlem altında değil

Hans Georg Maassen, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik yakın takibe alınması yönündeki talebi konusunda ise, Fetö yapılanmasının Almanya'da gözlem altında olmadığını, bunun için yeterli dayanak noktalarına sahip olmadıklarını söyledi.



PKK terör örgütü

PKK'nın çözüm sürecinde Almanya'da dikkat çeken eylemlerde bulunmadığını da kaydeden Maassen, bu süreçte para toplamayı sürdüren örgütün Almanya açısından iç güvenlik tehdidi oluşturmadığını da dile getirdi. Türkiye'de PKK ile çatışmaların Almanya'nın güvenlik durumuna etkileri olduğuna da dikkat çeken Maassen, PKK'nın terör örgütü olarak kabul edildiğini, şu anda bunun değişmesini gerektirerek işaretlerin bulunmadığını da vurguladı.