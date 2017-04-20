Almanya Büyükelçiliğinden Yalanlama

Almanya Büyükelçiliği, Büyükelçi Martin Erdmann'ın 17 Nisan 2017 Pazartesi günü Avrupa Birliği'ne üye birçok ülkenin büyükelçilerinin Avusturya Büyükelçiliğinde AGİT Seçim Gözlem Misyonu (ODIHR) Başkanı Tana de Zulueta ile düzenledikleri bir toplantıya katıldığı iddiasını yalanladı.



Almanya Büyükelçiliğinden bir gazetede yer alan haberle ilgili yapılan açıklamada, "Büyükelçi Martin Erdmann'ın 17 Nisan 2017 Pazartesi günü Avrupa Birliği'ne üye birçok ülkenin büyükelçilerinin Avusturya Büyükelçiliğinde AGİT Seçim Gözlem Misyonu (ODIHR) Başkanı Tana de Zulueta ile düzenledikleri bir toplantıya katıldığı iddiası her türlü temelden yoksundur. Ne Büyükelçi Erdmann ne de elçiliği temsilen başka herhangi bir görevli bu hafta pazartesi veya haftanın başka bir günü iddia edildiği gibi bir toplantıya katılmıştır. Gazetenin Büyükelçi Erdmann'ın diğer AB ülkeleri meslektaşlarıyla birlikte AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun ön raporunu etkilemeye çalıştığı iddiası da saçma ve bir o kadar da gerçek dışıdır" denildi. - ANKARA