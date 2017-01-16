Almanya Bu Türkleri Konuşuyor



Türkiye'deki düğünlerde benzerlerine sıkça rastladığımız görüntüleri bu kez Almanya'da kameralara yansıdı. Düğün konvoyuyla caddeyi trafiğe kapatan Türkler çiftetelli oynayıp havaya ateş açtı. Bununla da yetinmeyen grup bayraklarla süsledikleri arabalarla lastik yakıp drift yaptı.



Almanya'da yaşayan bir grup Türk düğün konvoyuyla caddeyi trafiğe kapatıp çiftetelli oynadı. Bununla da yetinmeyen grup havaya ateş edip arabalarla drift yaptı. Yanan lastik dumanlarının silah ve korna seslerine karıştığı görüntüler sosyal medyada ve video paylaşım sitelerinde bir anda gündem oldu.