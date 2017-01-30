Almanya, Brexit'i Görüşmek İçin Bankacıları Frankfurt'ta Topladı

FRANKFURT (AA) Almanya Federal Finansal Denetleme Otoritesi (BaFin), Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) ilgili özel meseleleri görüşmek üzere, yabancı bankaların yaklaşık 50 temsilcisiyle Frankfurt'ta bir atölye çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.



BaFin'den yapılan açıklamada, atölye çalışmasından önceki haftalarda birçok kurumun, Almanya'da bakancılık alanındaki düzenleyici ve denetleyici meseleleri öğrenmek için BaFin ile temasa geçtiği ve Brexit'in bankalar için yasal çerçevede köklü bir değişikliğe neden olacağı ifade edildi.



Açıklamada, yabancı bankalardan yaklaşık 50 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, risk yönetimi, Alman Menkul Kıymet Ticareti Yasası kapsamındaki uygunluk gereksinimleri, iç modeller için gerekenler, büyük riskleri düzenleyen kurallar, iyileşme planlamasına ilişkin hükümler ve yetkilendirme prosedürünün çeşitli yönleri üzerine odaklanıldığı kaydedildi.



BaFin Bankacılık Denetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Peter Lutz, toplantı sonrasında yaptığı konuşmada, "Brexit'i kutlamak için bir neden görmüyoruz. Fakat şimdi, pragmatik bir yaklaşımda bulunmalı ve kurumlara stratejik kararları için gerekli denetleyici açıklığı sağlamalıyız." değerlendirmesini yaptı.



Lutz, BaFin'in işlerini Almanya'ya taşımak isteyen kurumlara faaliyetleri için güvenilir bir temel oluşturmanın yanında Alman finans sektörü için oluşacak herhangi bir riskten de kaçındığına dikkati çekti.



Bu bağlamda, BaFin'in entegre Alman finans denetleyicisi olarak özel bir rolü olduğunu ve finansal piyasanın bütününü izlediğini belirten Lutz, "BaFin, gelecekte bir irtibat noktası olarak devam etmekten memnuniyet duyuyor." diye konuştu.



Frankfurt, Brexit sonrası Londra'dan ayrılmayı planlayan bankalar için en önemli alternatiflerden biri olarak görülüyor.



Almanya'nın ekonomik gücü ve Frankfurt'un Avrupa Merkez Bankası'na ev sahipliği yapması Frankfurt'u cazip hale getiriyor. Ancak kentin, konut azlığı ve gece hayatı gibi bazı dezavantajlara da sahip olduğu belirtiliyor.