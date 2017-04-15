Almanya Bavyera Opera Binasına 'Nein' (Hayır) Bayrağı Dikti!

Almanya, Türkiye'de gerçekleşecek anayasa referandum una ilişkin 'hayır' kampanyasına son güne kadar devam etti.

Türkiye'de referandum yasakları başladıktan sonra Alman yetkililer, Münih Bavyera Opera binasına Almanca 'nein' (hayır) bayrağı açarak 'hayır' kampanyasına bir destek daha verdi.

Binanın başka bir yerine de Türkçe 'hayır' bayrağı asıldığı görüldü.

"CEVABINI GURBETÇİLERİMİZ VERECEK"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, söz konusu bayrağa tepki göstererek "Münih'te Bavyera Devlet Operası binasına asılan bayrak Türkiye'nin bağımsızlığına ve milletimizin egemenliğine karşı büyük saygısızlıktır. Bavyera Devlet Operası binasına asılan o #hayır bayrağına cevabı yurtdışındaki vatandaşlarımız Münih'teki sandık sonuçlarıyla verecektir." ifadelerini kullandı.

"EVET KAMPANYALARI YASAKLANMIŞTI"

Alman siyasetçiler, yazarlar ve akademisyenler daha önce Türkiye'deki 'hayır' propagandasına açık destek vermişti. Alman yetkililer, Türk siyasetçi ve devlet adamlarının toplantılarını engellerken, 'hayır' propagandasını yürüten CHP'li ve HDP'li vekiller Almanya'da herhangi bir engelle karşılaşmamıştı.