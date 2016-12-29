Almanya Başsavcılığı: Anis Amri'nin Paylaştığı Video Gerçek





Almanya Federal Başsavcılığı Sözcüsü Frauke Köhler, Berlin'de Noel pazarına yapılan saldırıya ilişkin Tunus vatandaşı Anis Amri'nin paylaştığı videonun gerçek olduğunu açıkladı.



Karlsruhe'de basın açıklaması yapan Köhler, soruşturmanın devam edeceğini belirtti.



Köhler, Amri'nin kaçmasına destek veren veya yardımcı olan bir ağın varlığının tespiti çerçevesinde gözaltına alınan bir kişinin de serbest bırakıldığını ifade etti.



Sözcü ayrıca, zanlının İtalya'da öldürüldüğünde üzerinde bulunan silahın Berlin'de kullanılıp kullanılmadığı konusunda balistik incelenmenin sürdüğünü dile getirdi.



Frauke Köhler, saldırıda kullanılan Scania marka tırın otomatik fren sistemi sayesinde çok sayıda kişinin hayatının kurtulduğunu sözlerine ekledi.



Bu arada İtalya güvenlik güçleri, zanlı Anis Amri'nin bu ülkeye geldiğinde Roma'da kalmış olabileceği 3 evde arama yaptı.



Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık Pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.



Zanlı Anis Amri, Berlin'den ayrıldıktan sonra İtalya'nın Milano kenti yakınlarında sabaha karşı polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Amrinin Saldırı Anis Başsavcılığı: Berlin paylaştığı video Soruşturma Almanya Terörizm gerçek Gepost: 29 december 2016