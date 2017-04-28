- Almanya Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket alarmı



İSTANBUL - Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na yurtdışından gönderildiği öğrenilen şüpheli paket içerisindeki bilgisayar parçası bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. İmha edilen paketin boş çıktığı öğrenildi.

Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket paniği yaşandı. Yurtdışından sipariş edilen bilgisayar parçasının, normalinden büyük bir şekilde gelmesi üzerine yetkililer durumdan şüphelendi. Paketi açmayan yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konsolosluk içerisinde güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanlarına bilgi verdi. Koruyucu kıyafetlerini giyen uzman ekip, fünye ile paketi patlattı. Yapılan kontrollü patlama sonucunda paketten şüpheli bir şey çıkmadığı öğrenildi.

(DCC-