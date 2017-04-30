Almanya Başbakanı Merkel, Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda iki ülkenin milli marşının okunduğu resmi törenle karşılanan Merkel ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında yapılacak işbirlikleri, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.



Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz başta olmak üzere üst düzey yetkililerin katıldığı görüşmenin ardından Kral Selman ve Merkel huzurunda Suudi Arabistan ile Almanya arasında bir dizi işbirliği anlaşması imzalandı.



Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid Falih ile Alman Siemens şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser arasında "Teknolojilerin geliştirilerek yerlileştirilmesi, 2030 yılı hedefleri doğrultusunda Suudi Arabistan'daki dijital endüstriyel dönüşümün hızlandırılması" alanlarında anlaşma imzalandı.



Şansölye, Suudi Arabistan'da birkaç gün sürecek ziyareti kapsamında bugün Cidde'ye gelmişti.