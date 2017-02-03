Almanya Başbakanı Merkel Erdoğan ile Görüştü





Ankara'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu.



İkilinin gündeminde, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra anayasa değişikliğiyle Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü konuları vardı.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.



15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden Merkel basın özgürlüğünün önemine değindi.



Alman başbakan, "Terörle mücadelenin çok önemli olduğunu suçlular için gerekenlerin yapılması gerektiğini fakat aynı zamanda suçun bireysel olarak tespit edilmesi gerektiğini belirttim. Türk halkının demokrasi ve demokratik ilkeler için nasıl kendini ortaya koyduğunu gördük. İşte tam da bu yüzden bu kritik süreçte ifade özgürlüğüne saygı duyulması büyük önem taşıyor" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, askeri, siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkilerle, ulusal ve bölgesel bütün terör olaylarını ele alma, bunları değerlendirme fırsatını bulduklarını aktardı.



Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliğiyle birlikte güçler ayrılığının zarar göreceği yönündeki endişelerle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:



"Yasama organı yine var, yürütme organı yine var, yargı yine var. Yani burada güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Burada bütün mesele bir defa yürütmenin çok daha seri şekilde çalışmasını sağlayacak imkanlar verilmiş, yasama organının çok daha serin kararlar almasının yolları açılmıştır. Yargı aynı şekilde varlığını koruyor. Muhalefetin hedef saptırmaya yönelik attığı adımlardaki gibi hususlar söz konusu değildir."



Erdoğan ayrıca, 'İslamist terör" ifadesinin Müslümanları ciddi anlamda üzdüğünü, bu ifadeyi kullanmanın doğru olmadığını Merkel'e hatırlattığını söyledi.



Konuk Başbakan Merkel, Beştepe'deki görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti, sonrasında da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.



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Tags: Recep Tayyip Erdoğan Merkel Türkiye görüştü Uluslararası ilişkiler Başbakanı ile Erdoğan Angela Merkel Almanya Gepost: 02 februari 2017