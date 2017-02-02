Almanya Başbakanı Merkel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ile Görüştü (2)

- Almanya Başbakanı Angela Merkel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü Görüşmeden detaylar Almanya Başbakanı Angela Merkel'in çıkışı ANKARA - Almanya Başbakanı Angela Merkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda görüştü.

Almanya Başbakanı Merkel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ile Görüştü (2)

- Almanya Başbakanı Angela Merkel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü
Görüşmeden detaylar
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in çıkışı ANKARA - Almanya Başbakanı Angela Merkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda görüştü.

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