Almanya Başbakanı Merkel Abu Dabi'de

ABU Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldiği bildirildi.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Haber Ajansı WAM'ın haberine göre, başkent Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler, Suriye, Libya ve Yemen krizleri, iki ülkenin radikalizm ve terör gruplarıyla mücadelede harcadığı çabalar ile siyasi, ekonomik ve kalkınma alanlarındaki ikili ilişkiler ele alındı.



Al Nahyan, Almanya ile Başbakan Merkel'in sahip olduğu uluslararası ağırlık ile bölgede ve dünyadaki gelişmelere vakıf olmaları nedeniyle istikrar ve kalkınmaya daha fazla destek vermelerini istedi.



BAE ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 16 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.