Almanya: Afd Seçimler İçin Adaylarını Belirledi





Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), eylül ayında yapılacak genel seçimler için liste başı adaylarını seçti.



Partinin başkanı Frauke Petry'nin yarışa katılmayacağını belirtmesinin üzerine eş başkan Alexander Gauland ve Alice Weidel seçimler için aday gösterildi.



Kongrede söz alan Weidel, önümüzdeki ay yapılacak bölgesel seçimlerde iki mecliste yer alacaklarından emin konuştu. Ekonomist politikacı, "Mayıs ayındaki seçimlerde Schleswig-Holstein ve Kuzey Ren-Vestfalya meclislerine girebileceğiz. Sonrasında dostlarım Almanya'yı sallayacağız" dedi.



Delegeler, Köln'de düzenlenen kongrede partinin seçim programını da onayladı. Manifestoda, İslam ve göçmen karşıtlığı ile Euro'dan çıkılması başı çeken maddeler arasında.



AfD'nin lideri Frauke Petry, isim vermeden Fransa'daki Avrupa karşıtı partileri işaret ederek, Avrupa'nın geleceğinin sağ kesimin elinde olduğu savundu. Petry "Avrupa'da dengeleri değiştirebilen, AB'yi yeni bir yöne doğrultabilecek iki ülkenin Almanya ve Fransa olduğunu düşünüyoruz" yorumunu yaptı.



Kongre şiddetli eylemlerle başlamıştı. On binlerce kişi, cumartesi günü, kongrenin yapıldığı otele girişleri engellemişti.



Dünün aksine bugünkü protesto gösterileri renkli geçti.



AfD'nin ırkçı söylemlerine tepki gösterenler danslarla ve konserlerle kongreyi protesto etti.



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Tags: Almanya: seçimler AfD Aşırı sağ Almanya Almanya seçimleri adaylarını belirledi Almanya politikası için Gepost: 24 april 2017