Almanya: ABD'nin Suriye Saldırısı Anlaşılabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yaptığı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki ölümcül kimyasal silah saldırısı sonrasında kararlı adımlar atma konusunda başarısız olduğunu göz önüne alırsak, Suriye hava üssüne yapılan ABD askeri saldırısı anlaşılabilir" dedi.



(İHA)