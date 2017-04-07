Almanya: ABD'nin Suriye Saldırısı Anlaşılabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yaptığı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki ölümcül kimyasal silah saldırısı sonrasında kararlı adımlar atma konusunda başarısız olduğunu göz önüne alırsak, Suriye hava üssüne yapılan ABD askeri saldırısı anlaşılabilir" dedi.

Almanya: ABD'nin Suriye Saldırısı Anlaşılabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yaptığı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki ölümcül kimyasal silah saldırısı sonrasında kararlı adımlar atma konusunda başarısız olduğunu göz önüne alırsak, Suriye hava üssüne yapılan ABD askeri saldırısı anlaşılabilir" dedi.

(İHA)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Amerika, Almanya, Surıye, Suriye, Abd, Bm
sponsored ads