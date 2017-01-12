Almanya: 2016'da Ekonomik Büyüme Son Beş Yılın En Yükseğinde





Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı öncü



verilere göre Almanya 2016 yılında tahminlerin üzerinde ve son beş yılın en yükseği olmak üzere yüzde 1.9 büyüdü.



Euro Bölgesi'nin en hızlı büyüyen ülkesi ve Avrupa ekonomisinin motoru Almanya, 2011 yılında yüzde 3.6, 2012 ve 2013 yıllarında yüzde 0,5, 2014'te yüzde 1,6 ve 2015'te de yüzde 1,7 büyümüştü.



Geçtiğimiz yıl kaydedilen güçlü büyüme verisinde hane halkı tüketim harcamalarında yıllık yüzde 2 ve kamu harcamalarında yıllık yüzde 4.2'lik artış ivmelerinin yakalanması etkili oldu.



Kamu harcamalarının 1992 yılından sonraki en yüksek seviyeye çıkmasında Almanya'nın, kabul ettiği sığınmacılar için yaptığı yatırımların önemli bir faktör olduğu tespit edildi.



Almanya'nın mal ve hizmet ihracatı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 arttı.



Almanya'da geçtiğimiz yıla ait gayri safi yurt içi hasılaya ilişkin detaylı veriler önümüzdeki ay açıklanacak.



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