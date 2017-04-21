Almanların Yüzde 64'ü Türkiye ile AB Arasındaki Müzakereler Kesilsin İstiyor

Alman devlet televizyonu ARD tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasında, Almanların yüzde 64'ünün Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan müzakerelerinin durdurulmasını istedikleri belirlendi.



Almanya'da 934 kişinin katılımı ile yapan kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 64'ü, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan müzakerelerinin durdurulması gerektiği görüşünü dile getirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 28'i Türkiye ile müzakerelerin kesilmesine karşı olduklarını belirtirken, yüzde 8'i ise görüş belirtmedi. Türkiye'nin AB ile olan müzakerelerinin kesilmesini isteyenlerin "Neden kesilmesini istiyorsunuz?" sorusuna verdiği cevaplarda, Türkiye ile ilgili medyada çıkan haberlerin de etkili olduğu belirtildi.



Kamuoyu araştırmasını yorumlayan uzmanlar, Türkiye'de de AB karşıtı olanların oranında ciddi bir yükseliş olduğunu belirterek, bunun en büyük nedeninin uzun yıllara yayılan ilişkilerin neticeye varmamasının getirdiği bıkkınlık olduğunu söyledi. - FRANKFURT