Almanlar Türkiye'nin AB ile Üyelik Müzakerelerinin Kesilmesinden Yana

Almanlar Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin kesilmesinden yana. Kamu kanalı ARD için yapılan "Almanya'nın Trendi- Deutschland Trend" araştırmasına göre, halkın yüzde 64'ü Alman hükümetinden müzakerelerin kesilmesi için çaba sarf etmesini istiyor. Ankete katılanların yüzde 8'i görüş belirtmezken, yüzde 28 ise, Türkiye'nin AB ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin sürdürülmesini savunuyor.



Çifte vatandaşlığa da karşılar



Alman kamuoyunda referandum süreciyle birlikte alevlenen çifte vatandaşlık tartışmaları giderek taraftar topluyor. CDU/CSU ve SPD'den oluşan büyük koalisyon tarafından 2014 yılında kabul edilen çifte vatandaşlık, yaşanan olumsuzluklarla eleştirilerin odağına oturdu. ARD'nin anketine göre, Almanların yüzde 58'i çifte vatandaşlığa karşı. Yüzde 38'lik bir dilim ise, çifte vatandaşlık hakkını savunuyor. Partiler bazında bakıldığında başta Almanya için Alternatif Partisi AfD olmak üzere, Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Hür Demokrat Parti FDP seçmeni ağırlıklı olarak çifte vatandaşlığa karşı görünüyor. Çifte vatandaşlığa yaşlı Almanlar karşı çıkarken, gençler ise destekliyor.



Referandum sonrasında Focus dergisi için Emnid araştırma şirketi tarafından yapılan bir başka anket ise, Almanların yüzde 82'sinin artık Türkiye'ye seyahat etmek istemediğini ortaya koymuştu. - Dortmund