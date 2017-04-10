Almanlar Toplu Taşıma Araçlarını Tercih Ediyor

Almanlar günlük hayatlarında toplu taşıma araçlarını kullanmaya tercih ediyor. Toplu taşıma araç alt yapısı bulunan Almanya'da halkın, çevre bilinci, kaza riski, park yeri sorunu, dakik ulaşım ve ekonomik oluşundan dolayı toplu taşım araçlarını kullanmayı tercih ettikleri belirlendi. Federal İstatistik Dairesi (Destatis) 2016 yılı toplu taşıma raporunu yayınladı. Rapora göre, Almanya'da 11,5 milyar kez toplu taşıma araçlarının kullanaldığı belirlendi. İstatistik raporuna göre, günlük 31 milyon kes toplu taşıma araçlarının kullanıldığı, bu rakamın bir önceki yıla nazaran yüzde 1,5 oranında arttığı belirtildi. Federal İstatistik Dairesi (Destatis) 2016 yılında 5,3 milyar kez şehir içindeki tarifeli otobüs seferleri. 4 milyar kez de metro ve tramvay gibi raylı sistemler kullanıldı. 2,6 milyar kez de şehirler arası demir yolu kullanıldığı açıklandı.



(Mehmet Koca / İHA)