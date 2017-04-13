Almanlar Kazandıklarının Yarısını Vergi Olarak Devlete Geri Ödüyor

OECD'nin araştırmasına göre Almanların kazançlarının neredeyse yarısı vergi ve sigorta primlerine gidiyor. Türkiye'de ise bir kişi kazancının yüzde 38,1'lik kısmını vergi olarak ödüyor.



Her ne kadar G7 ülkeleri arasında yer alsa da Almanya'da diğer sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha yüksek vergi ve sigorta primleri ödeniyor.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından Salı günü Berlin'de açıklanan "Ücretlerin Vergilendirmesi" başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya'da çocuğu olmayan ve ortalama gelire sahip bir bekarın kazancının yüzde 49,4'ü vergi ve sigorta primlerine gidiyor.



Türkiye 18. sırada





Türkiye'de ise aynı gruba dahil kişilerin, kazandıkları ücretin yüzde 38,1'i vergi ve sigorta primleri için kesiliyor. Buna göre, 35 OECD ülkesi arasında bekarlar üzerindeki vergi ve sigorta primi yükü açısından Almanya ikinci, Türkiye ise 18'inci sırada yer alıyor.



2015-2016 yılı verilerinin baz alındığı araştırmada, vergi yükünün en ağır olduğu ülkenin yüzde 54'lük kesinti oranıyla Belçika olduğu tespit edildi. Bu grupta OECD ülkeleri arasındaki ortalamanın ise yüzde 36 olduğu belirtildi.