Almanlar Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörünü Açıkladı

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon takımı kimin çalıştıracağı belirsizliğini koruyor.

Almanlar Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörünü Açıkladı

Kısa süre önce Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman'ın bu görevi devralacağı kesin gibiydi.

Geçen hafta Sport 1 kanalı moderatörü Jochen Stutzky, Leverkusen'den ayrılan Roger Schmidt'in Fenerbahçe ile görüştüğünü açıklaması gündemi değiştirdi.

Hollanda Milli Takımı'nın da 50 yaşındaki hocayla ilgilendiği biliniyor.

Portakalların Henk ten Cate veya Dick Advocaat'ı da düşündüğü öğrenildi. Kısaca tam bir köşe kapmaca oynanıyor.

(Fotomaç)


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