Almanlar Çay İçmeye Başladı

Almanya'da çay içenlerin sayısında ciddi artış oluştu. Çay Tüketicileri Derneği, son on yılda Almanya'da çay tüketenlerin sayısında ciddi bir artışın olduğunu ve yıllık çay tüketiminin 19 bin 220 ton olarak belirlendiğini açıkladı.



Yıllık 17 milyar 700 bin fincan çay içildiği, yüzde 71 oranındaki çay tiryakisinin siyah çayı tercih ettiği yüzde 29 oranındaki içicinin ise yeşil çay içmeyi tercih ettiği belirtildi. Çay tüketicilerinin yüzde 60 demleme çay ve yüzde 40' ı ise sallama çay tükettiği ifade edildi.



Almanların yüzde 53 çayını marketlerden satın aldığı, yüzde 18'i ise çayının özel çal dükkanlarından, yüzde 5'i ise toptancılardan, yüzde 4'ü direk çay üreticilerinden tedarik ettiği belirtildi. Almanya'ya en çok çay ihraç eden ülkelerin başında yüzde 21 oranı ile Çin, yüzde 18 oranı ile Hindistan, yüzde 15 oranıyla Sri Lanka, yüzde 10 oranıyla Afrika, ve yüzde 9'la Endonezya ithal ediyor.



Çay Tüketicileri Derneği tarafından açıklanan yıllık çay raporunda Almanya'nın genelinde kişi başına 28 litre çay içilirken, Almanya'nın kuzeyinde Ostfrisland denilen bölgeden kişi başına 300 litre çal tüketildiği ifade edildi. Avrupa'da en çok çayı içenlerin başında İngilizler 200 litre ile ilk sırada yer alıyor. Almanlar kişi başına 162 litre kahve, 149 litre maden suyu tüketiyor.



Çay raporunda dünya genelinde 4 milyar 819 milyon ton çay üretildiği, 1 milyar 864 milyon ton ihraç edildiği açıklandı. - FRANKFURT