Alman Vekil: Kırmızı Çizgi Referandumla Aşıldı

Alman Federal Meclis Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekili Norbert Röttgen, AB ve Alman yetkililer tarafından Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi için gösterilen "idam gelirse, müzakereler biter" şeklindeki kırmızı çizgi açıklamasının referandumla aşıldığını öne sürdü.



"Kırmızı çizgi referandumla aşıldı"



Alman Kamu televizyonu ARD'de "Bericht aus Berlin-Berlin Raporu" programında konuşan Röttgen, Avrupalılar tarafından referandumdan sonra dillendirilen "idam kırmızı çizgimiz" açıklamalarının çok geç kaldığını savundu. Röttgen," Bence kırmızı çizgi, anayasa değişikliği referandumuydu. Çünkü anayasa referandumu Türkiye'de zaten hukuk devleti ve demokrasinin feshini içeriyordu" diye konuştu.



Türkiye'nin AB üyeliği "kurgu"



Türkiye'nin AB üyeliğini "kurgu" olarak nitelendiren Röttgen, Türkiye gibi önemli bir ülke konusunda kurguya dayalı politika yapılmasının yanlış olduğunu belirterek," Bu yüzden müzakerelerin kesilmesinden yanayım" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i görüşmelerin içerikten yoksun olmasını bildiği halde, Türkiye'yle müzakereleri savunmakla itham eden Norbert Röttgen, bunun hem kendini inkar anlamına hem de Almanya'nın gerçek bir Türkiye politikası bulunmadığı anlamına geldiğini söyledi. Röttgen, "Geçmiş zamanların umutlarına göre değil, gerçekliklere göre politika belirlenmesinin zamanı" şeklinde konuştu. - Dortmund