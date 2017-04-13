Alman Vatandaşı Tedavi Olmak İçin Türkiye'yi Seçti

Alman vatandaşı Inge Rott (61) Kuşadası'nda ayağı kırılınca Almanya'dan gelecek ambulans uçağı istemeyerek, Manisa'da ameliyat oldu.



Almanya'nın Schuttern şehrinden gelerek Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşen Inge Rott (61), evindeki kazada sağ ayağı kırılınca, kendi ülkesi yerine Türkiye'de tedavi olmayı istedi.



Ayağı kırılınca, Söke Devlet Hastanesine kaldırılan Rott, ameliyat olması gerektiğinin kendisine söylenmesinin ardından, Almanya'daki sigorta şirketi, tedavisi için içinde uzman ekip olan bir ambulans uçakla kendisini almaya geleceklerini belirtti.



Ancak Rott bu teklifi geri çevirerek, sigorta yetkililerine Türkiye'de tedavi olmak istediğini söyledi.



Yaptığı araştırma sonucunda tedavi için Turgutlu Devlet Hastanesini tercih eden Rott, hastanede Ortopedi Uzmanı Doktor Mehmet Vatansever tarafından ameliyat edildi.



Turgutlu Devlet Hastanesinin Almanya'daki özel hastanelerden bile daha güzel olduğunu belirten Inge Rott, "Burada tedavi olmak çok güzel. Herhangi bir ağrım yok. Çok iyiyim. Ben burada misafirim ama burayı çok sevdim. Benim ablam ve torunu Fransa da oturuyor. Fransa da bir hastane de tedavi olurken orada mikrop kaptı ve çok hasta oldu. Burada yok, burası çok güzel." dedi.



Ameliyat sonrasında Inge Rott'un sağlık durumu hakkında bilgi veren Vatansever şunları söyledi:



"Ayak bileği çift kırığı nedeni ile ayak bileğinin her iki taraftan girerek ameliyat yaptık. Kaymış bir kırıktı, yerine oturttuk. Gayette güzel geçti. Kendisi de çok uyumluydu. Hastamızın biraz korkusu vardı ama belinden uyuşturarak yaptık. Her şey çok güzel seyretti. Kendisini tanımaktan da çok memnun kaldık."



Inge Rott birkaç gün hastanede gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.