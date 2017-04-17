Alman Turizmci Kayıpları Değerlendirdi

DÜNYANIN en büyük tur operatörü Alman Thomas Cook'un Ceo'su Peter Fankhauser, geçen yıl Türkiye'deki terör olayları nedeniyle 1 milyon 200 bin uçak koltuğunu başka destinasyonlara yönlendirmek zorunda kaldıklarını açıkladı.



Tur operatörü Thomas Cook'un Ceo'su Peter Fankhauser, İngiltere'nin Daily Mail gazetesinde Türkiye'de geçen yıl terör eylemleri meydana geldiğinde destinasyonlarda değişiklik yapmak durumunda kaldıklarını söyledi. Her şeye rağmen Türkiye sevgisini ayrı tuttuğunu, burada tatil yapmayı çok sevdiğini söyleyen Fankhauser, sektörün birçok olumsuzluktan etkilendiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Tunus'ta 2015 yılında 30 İngiliz turistin teröristlerce öldürülmesi bize 20 milyon paund'a mal oldu. Gambia'da iktidar değişikliği ve sonrasındaki yüksek gerilim büyük zarar verdi. Türkiye'de bombalar patlayınca 1 milyon 200 uçak koltuğumuzu başka destinasyonlara yönlendirmek zorunda kaldık."



Kendisinin Türkiye aşığı olduğunu söyleyen Peter Fankhauser, kazancıma göre dünyanın en lüks otellerinde tatil yapma olanağı bulunduğunu anlatırken, "Ancak kendi şirketimin paket turlarını tercih ediyorum. En favori destinasyonum Türkiye. Türkler çok sıcak ve iyi insanlar" diye konuştu. Türkiye'yi öven Fankhauser'in defalarca mavi tura katıldığı, Bodrum, Fethiye ve Antalya'da 15'er günlük tatiller yaptığı ifade edildi.



- Kuşadasıaydın