Alman Siyasiler Referandum Sonuçlarını Değerlendirdi

Türkiye'de yapılan anayasa referandum unun en çok konuşulduğu ülkelerden Almanya'daki siyasiler de referandum sonuçlarını değerlendirdi.



Alman kamu televizyonu ARD'de Türkiye'deki seçimleri yorumlayan Almanya Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, "Sonuçlar Türkiye'de oldukça farklı görüşlerin bulunduğu açık bir tartışma ortamı olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.



Sosyal Demokrat Parti SPD'nin başkanı ve 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı Martin Schulz, referandum gecesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başa baş sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi. Demokrasi ve insan hakları mücadelesi sürmeli" ifadesini kullandı.



Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht ise, "Erdoğan, manipülasyon sayesinde diktatörlüğüne ulaşmayı sağlayacak çoğunluğu elde etti" açıklamasında bulundu.



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner de Huffington Post'a verdiği demeçte, "Artık Sayın Erdoğan, ülkesini bir tek adam rejimine, bir diktatörlüğe götürecek sistem değişikliğini yapacak" şeklinde konuştu.



Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye için kara bir gün. Referandum kampanyası ve oy kullanma süreci, ülkenin bir başkanlık diktatörlüğüne geçeceği yönündeki endişeleri doğruladı" ifadelerini kullandı. - FRANKFURT