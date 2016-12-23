Alman Polisi Saldırı Hazırlığında Olduğundan Şüphelenilen İki Kişiyi Gözaltına Aldı

– Berlin'de Noel pazarına yönelik gerçekleştirilen TIR saldırısının ardından Alman polisi ülke genelinde operasyonlar gerçekleştiriyor. Bir yandan Berlin saldırısı zanlısı Tunus vatandaşı Anis Amir'i bulmaya çalışan polis, muhtemel başka saldırıları da engellemeye çalışıyor.



Oberhausen alışveriş merkezine saldırı hazırlığı

Essen polisi, Oberhausen kentinin ünlü alışveriş merkezi Centro'ya saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen iki kişiyi gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Essen polisinden yapılan açıklamaya göre, Duisburg'da gece 00: 45 sularında özel birliklerin katıldığı bir operasyonda Kosova kökenli 28 ve 31 yaşlarında iki kardeş, Oberhausen Centro'ya saldırı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.



Açıklamada, iki kardeşle ilgili soruşturmanın derinlemesine yürütüldüğü kaydedilirken, şüphelilere başka yardım edenlerin olup olmadığının da araştırıldığı kaydedildi. - Dortmund