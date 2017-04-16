Alman Medyasında 'Evet' Çoğunlukta

Türkiye'de yapılan anayasa referandum u tüm dünya tarafından takip ediliyor. Alman medyası 'Evet' çoğunlukta başlıklarını kullandı.



1 milyon 400 binin üzerinde oy potansiyeli bulunan Almanya'da Alman medyası özel programları ile referandum da taraf oldu. Referandum öncesi yaptıkları hayır kampanyaları ve attığı Türkçe manşetlerle dikkatleri üzerine çeken Bild gazetesi 'Yüzde 54 Evet' dedi başlığını attı. Alman medyası anayasa referandum u ile ilgili yayınladıkları haberlerde 'Türkiye yüzde 54 evet dedi' başlığı ile okuyucularına seçimi duyurmaya devam ediyor. Seçime katılımın yüzde 86.5 oranında olduğuna değinen gazete Türkiye genelinde olumsuz bir olayın yaşanmadığını yazdı. 'Oyların yüzde 74 oranında sayıldı, yüzde 54 oranındaki seçmen Erdoğan için evet dedi' başlığını kullandı. Avrupa ülkelerinde kullanılan oy oranlarının Türkiye'den daha yüksek oranda 'evet' çıktığına da vurgu yapıldı. - FRANKFURT