Alman Konsolosluğu'nda Şüpheli Paket Alarmı!

Taksim, Gümüşsuyu'ndaki Alman Konsolosluğu yetkilileri şüpheli buldukları bir paketin incelenmesi için polisten yardım istedi. Başvuru üzerine binaya uzman ekip gönderildi. Kargo kabul bölümünde bulunan paketin, beklenenden daha büyük boyutlu olduğu için dikkati çektiği, yetkililerin bu durumu şüpheli bulması üzerine polise başvurdukları öğrenildi.