Alman Kadınlar Gıda Siparişlerini İnternetten Yapıyor

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması sonuçlarına göre Almanların beşte birinin gıda alışverişlerini internet üzerinden yaptığı ortaya çıktı.



Yaygınlaşan iletişim imkanları ticaretin yönünü de değiştiriyor. İnternet ortamında yapılan alışverişlerdeki artışın gıda sektöründe de yaygınlaşması gıda satıcılarını e-ticarete yönlendirdi. Birçok uluslararası gıda zinciri internette gıda satışı yapmaya başladı.



Piyasa araştırma kuruluşu YouGov tarafından Almanya genelinde 100 bin kişi ile yapılan araştırmaya göre, her beş Almandan biri gıda alışverişini internet üzerinden yapıyor. İnternet üzerinden sipariş verenler arasında şehir dışında oturanlar çoğunlukta.



Araştırmaya göre Almanların internetten satın aldığı gıda maddeleri arasında paketlenmiş kuru gıdalar, taze sebze ve meyveler ilk sıralarda yer alıyor. Almanların yüzde 20'lik bir kısmının da alışverişlerini e-ticaret yoluyla yapma düşüncesinde.



Fakat, internet üzerinden taze gıda ürünleri satın almayı düşünenlerin yüzde 70'i alınacak gıda maddelerin taze olarak eve gelip gelmeyeceği endişesi taşıyor. Araştırmaya katılanlardan yüzde 60'ı ise bizzat markete giderek ürünleri kendileri seçmeyi tercih ediyor.



YouGov Araştırma Uzmanı Svenja Becker, internet üzerinde taze gıda satın alanların yüzde 55'lik dilimini yalnız yaşayan kadınların oluşturduğunu dile getirdi. Becker, kadınların yaşlarının ise 35 ila 44 yaşı arasında değiştiğini sözlerine ekledi.



İnternet üzerinde gıda alışverişi yapanların ortalama aylık gelirlerinin 2 bin 500 Euro ve üzerinde olduğu belirtildi. - FRANKFURT