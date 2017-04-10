Alman İçişleri Bakanından Sığınma Başvurusu Yapan Türklerle İlgili Açıklama: Hukuk Devletinden Bir...

Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Almanya'ya sığınma başvurusu yapan Türkler konusunda kamu kanalı ARD'de yayınlanan "Bericht aus Berlin"e konuşan Bakan de Maiziere, bu kişilerin başvuruları incelenirken taviz verilmesinin söz konusu olmayacağını söyledi.



Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Alman İçişleri Bakanı," Türkiye bizim için önemli bir ortak ve NATO üyesi. Ancak biz, hukuk devleti ilkelerimizden bir santimetre bile taviz vermeyeceğiz. Bu, bütün sığınma başvurularının politik baskı olmadan, bireysel olarak değerlendirileceği anlamına gelir" dedi.



"Bilim insanları oturum için başvursun"



Türkiye'den Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan bilim insanlarına tavsiyede de bulunan de Maiziere, bu kişilerin sığınma yerine, oturum izni için başvuru yapmalarını önerdi. Oturum izninin de aynı sığınma hakkı gibi belirli bir süreliğine verildiğini kaydeden Alman bakan, Türkiye'nin hazırlanan raporlarda insan hakları konusunda eleştirildiği, bunun sığınma hakkını kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı sorusunu, "Doğru olan Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne sığınma başvurusu yapan kişilerin geldikleri ülkelere ilişkin, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının da onayından geçen bilgi aktarıldığıdır. Bu Afganistan, Pakistan, Kuzey Afrika ülkeleri için olduğu gibi, Türkiye için de geçerlidir. Bu bizim hukuk devletimizin temeli. Türkiye'deki mevcut durum nedeniyle, bundan hiç ayrılmamız söz konusu olamaz. Karar verecek kişiler, bu çerçevede kararlarını verirler ve gerekirse mahkeme kararı gözden geçirir." diyerek cevapladı



Geri kabul anlaşmasını iptal ederlerse, ederler



İçişleri bakanı olarak sığınmacılar konusunda karar verecek kişileri etkileyebilecek bir açıklama yapmak istemediğini kaydeden de Maiziere, "Sığınma başvuruları konusunda geri kabul anlaşmasının iptal edilme ihtimali nedeniyle mi geri durulduğu" yönündeki bir soruya ise," Ben, karar vericilere öneri gibi algılanacak bir açıklamada bulunamam. Bunu başka ülkeler açısından da yapmak istemem. Sığınma başvurularında politik baskı yok ve olmayacaktır. Geri kabul anlaşmasının sürdürülmesi, hem Türkiye hem de bizim çıkarımıza. Ancak bunu iptal etmek isterlerse ederler. Biz şantaja açık değiliz ve olmayacağız" diye konuştu.



Alman bakan, Ditib imamları ve MİT tarafından yapıldığı iddia edilen casusluk faaliyetlerinin ise Federal Savcılık tarafından soruşturulduğunu, Almanya olarak casusluğa izin vermeyeceklerini de söyledi. - Dortmund