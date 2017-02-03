Alman İçişleri Bakanı: Sığınma Başvurusu Yapan Askerler Konusunda Türkiye'ye Yönelik Özel Bir...

Almanya'dan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında NATO'da görevli 40 dolayında Türk askerin yaptığı sığınma başvurusu konusunda Türkiye'ye kötü haber. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türkiye'ye özel bir uygulama yapılmayacağını söyledi.



Passauer Neuen Presse gazetesine konuşan de Maiziere, Almanya'dan sığınma talep eden Türk askerlerle ilgili hükümetin ne yapacağına ilişkin bir soruya şu karşılığı verdi:



"Türkiye'den bize hep sığınma başvuruları oldu. Ancak kabul edinme oranı oldukça düşük, bu oran 2016 itibariyle yüzde 8 düzeyinde. Son altı ayda Türkiye'den sığınma başvuruları artış gösterdi. Şu net, her iltica prosedürü ayrı değerlendirilir. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi kararlarını yasalar çerçevesinde ve tek başına verir. Daima başvuru yapanların anlattıkları kaçış gerekçesine bakılır. Bu kuşkusuz Türklerin yaptığı başvurular için de geçerli. Burada Türkiye'ye özel bir uygulama yok" dedi.



DİTİB'e Türkiye'den bağımsız olmasını öneririm



Almanya'da görevli DİTİB imamlarının casusluk iddialarının teşkilatla ilişkileri nasıl etkileyeceği yönündeki bir soruya ise Thomas de Maiziere, DİTİB ile iş birliğini sürdürmek istedikleri yönünde oldu. Federal Başsavcılığın DİTİB hakkında casusuluk iddiası nedeniyle soruşturma yürüttüğünü hatırlatan Alman İçişleri Bakanı," Ben DİTİB'e şunu öneririm- bunu görüşmelerimizde onlara da söyledim- Ankara'nın siyasi etkisi ya da istismarından etkilenmemek için kendilerine Türkiye'den bağımsız bir rol bulsunlar. DİTİB içerisinde bu yönde bir tartışma olduğunu biliyorum. Bunu olumlu buluyorum" diye konuştu. - Dortmund