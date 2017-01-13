Alman Hükümetinde Bütçe Fazlası Tartışması

Almanya da hükümet ortakları arasında bütçe fazlasının nereye harcanacağı konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı.



Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinden olan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Bild gazetesine verdiği demeçte, bütçenin 6,2 milyar avro fazla vermesine rağmen vergilerin düşürülmesine karşı olduğunu bildirdi.



Schaeuble, "Yıl sonunda oluşacak bütçe fazlasıyla kalıcı bir şekilde vergilerin düşürülmesi finanse edilemez." ifadesini kullandı.



Bütçe fazlasıyla borçların ödenmesini isteyen Schaeuble, "Kötü dönemlerde krediler alındıysa iyi dönemlerde ödemek lazım. Şimdi iyi dönemdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Schaeuble ayrıca gelecek yasama döneminde gelir vergisi ve şirket vergilerinde reform yapılmasını istedi.



Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkanı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel ise Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, 6,2 milyar avroluk bütçe fazlasının borçların ödenmesi için kullanılmasına karşı çıkarak bunun okullar ve alt yapı için ayrılmasını talep etti.



"Okulları 5 yıl veya daha sonra yenilersek öğrenciler bundan etkilenecek. Muhtemelen daha pahalı olacak ve faiz ödeyeceğiz." diyen Gabriel, bunun da vatandaşlar için maliyetli olacağını vurguladı.



Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de yapılan basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Schaeuble'nin teklifine destek verdiğini ve önerisini "mantıklı" bulduğunu söyledi.