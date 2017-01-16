Alman Hükümeti Trump Röportajına Mesafeli Yaklaştı

Alman hükümeti, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın Alman Bild gazetesine verdiği röportaja mesafeli yaklaştı.



Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in söz konusu röportajı ilgiyle okuduğunu belirterek "Şimdilik Başkan Trump'ın göreve getirilmesini bekleyecek ve yeni hükümetle yakın bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.



Bir gazetecinin, Trump'ın röportajında, Merkel'in sığınmacı politikasını, AB'nin çalışmalarını ve NATO'nun terörizme karşı etkili olmamasını eleştirmesini nasıl karşıladıklarını sorması üzerine Seibert, Alman hükümetinin bu konularla ilgili tutumunun bilindiğini söylemekle yetindi.



Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff da NATO'nun sadece üye ülkeleri korumakla kalmadığını, bunun yanı sıra birçok ülkede terörizme karşı mücadelede faaliyet göstererek etkili olduğunu söyledi.





Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de Trump'ın röportajında söylediği ya da sosyal paylaşım sitelerinde yayılan her ifadenin abartılmaması gerektiğini ifade ederek bunlara hemen tepki gösterilmesinin doğru olmadığını belirtti.



Yeni oluşturulan ABD yönetimindeki bazı üyelerin Trump'tan farklı açıklamalarda bulunduklarına da işaret eden Schaefer, "Burada oluşan resim, dikkatli ifade etmek gerekirse; çelişkili." diye konuştu.



Schaefer, Trump'ın, İran ile varılan nükleer anlaşmayı da en kötü anlaşmalardan biri olarak değerlendirdiğinin hatırlatılması üzerine, bu anlaşmanın etkili olduğunu ve Almanya'nın bu anlaşmayı desteklediğini kaydetti.