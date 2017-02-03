Alman Gazetecinin Hakan Çalhanoğlu'na Sorduğu Soru, Yürekleri Dağladı

17 yaşındayken babası aracılığıyla Trabzonspor'a imza atan Hakan Çalhanoğlu, Trabzonspor'un şikayeti sonrasında 4 ay futboldan men cezası aldı. FIFA'nın verdiği karar sonrası şoka uğrayan milli futbolcu, Almanya'da yayın yapan Express Gazetesi'ne röportaj verdi.

ÇALHANOĞLU'NA AĞIR SORU

Röportaj esnasında aldığı cezanın perde arkasıyla ilgili bilgiler veren Hakan Çalanoğlu'na Alman gazeteci tarafından ağır bir soru soruldu. Milli futbolcuya yönetilen "Bir babanın, oğlunu satması saygısızlık değil mi?" şeklindeki soru oyuncuyu oldukça üzdü. Çalhanoğlu, bu soruya "Gördüğünüz gibi, evet" şeklinde cevap verdi. Röportajın bu kısmı Alman basınında olduğu kadar Türk basınında da geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada konuyla ilgili düşüncelerini ifade eden bazı spor yazarları Çalhanoğlu'nun muhatap olduğu sorunun aldığı cezadan daha ağır olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.