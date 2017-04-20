Alman Dışişleri Bakanı: İncirlik'ten Çekilelim Tartışmalarını Anlamıyorum

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik Üssü'nde konuşlu Alman askerleri ile Tornado keşif uçaklarının çekilmesi tartışmalarını anlamadığını söyledi. Ortadoğu gezisi kapsamında dün Irak'ta temaslarda bulunan Gabriel, Alman kamu kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada,"Ben bu tartışmayı hiç anlamadım. Bu konu sadece referandumdan sonra değil, daha önce de gündeme geldi. Sol Parti ve Yeşiller'e mensup politikacılar İncirlik'ten çekilmemiz gerektiğini dile getiriyorlar. Biz İncirlik'te uluslararası koalisyonu IŞİD'e karşı desteklemek için bulunuyoruz. Bu demek oluyor ki, biz kendi çıkarımız için oradayız. Türkiye'ye iyilik yapmak ya da Türkiye'yi desteklemek için değil, IŞİD'e karşı mücadelede katkı vermek için oradayız. Çekilecek olursak, biz kendimize zarar veririz. Ben şimdi bunun Türkiye'yi ne tür bir cezalandırma olacağını anlamıyorum" dedi



Gabriel," Bir taraftan Türkiye ile IŞİD'e karşı mücadelede iş birliği yapılırken, anti demokratik olan birini desteklemek doğru mu?" şeklindeki bir soruya ise, şu karşılığı verdi:



Türkiye konusunda sağduyulu olmalıyız



"Biz anti demokratik yollara başvuran kimseyi desteklemek istemiyoruz. Ancak Türkiye'nin AB'nin doğrudan komşusu olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye IŞİD'e karşı mücadelede ihtiyacımız olduğu için değil, Avrupa'nın komşusu olduğu için ihtiyacımız var. 80'li yıllarda Türkiye'de askeri diktatörlük vardı ama kimse o zaman Türkiye'nin NATO'dan dışlanmasını istemedi, çünkü biliyorduk ki bu Türkiye'nin Sovyetler Birliği'nin yanına itilmesini sağlayacak bu da bize zarar verecekti. Bu nedenle şu anda da sağduyulu olmayı öneririm. Böyle bir tartışma sadece Türkiye'nin Rusya'ya yanaşmasını sağlar. Bu bizim çıkarımıza olmaz. Bizim yapmamız gereken, Türkiye'de anayasa değişikliğine karşı oy kullananları desteklemek olmalı. Halkın yarıya yakını, belki de daha fazlası bu değişikliğe karşı…Türkiye'de demokratik unsurları desteklemek gerek.Türk hükümeti ile görüşmeyi kesmeyi akıllıca bulmuyorum."



Gazeteciler terörist değil



Sigmar Gabriel Almanya'nın geri kabul anlaşması ve tutuklu bulunan Alman gazeteci Deniz Yücel nedeniyle Türkiye'ye bağımlı kaldığı yönündeki eleştirilere ise katılmadığını söyledi. Gabriel," Biz Erdoğan'ın politikalarını ve hükümetini tabi ki eleştiriyoruz. Sadece Alman gazetecinin serbest kalması için değil, tutuklu bulunan 160'a yakın gazetecinin serbest kalmasını istiyoruz. Bizim için tutuklu olmaları için bir neden yok. Bunlar terörist değil, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü için mücadele eden kişiler. OHAL ve benzeri uygulamaların demokratik bir yapıyı hedeflemediğini de biliyoruz. Bizim rehin durumda olduğumuza katılmıyorum. Türkiye'nin de en azından bizim kadar AB ile iş birliğine ihtiyacı var. Her şey göründüğü gibi değil, öfkeyi anlıyorum ancak biz şantaja açık değiliz. Türkiye'de demokratik güçleri desteklemek için her şeyi yapıyoruz ama BM'ye Türkiye'deki sığınmacılardan bize ne dersek, Erdoğan'la birilerinin hala görüşüp görüşmediği de bizi ilgilendirmiyor dersek- en sonunda Putin görüşür- bunun Türkiye, Almanya ve Avrupa'daki insanların daha iyi yaşamalarına katkı vereceği konusunda şüphelerim var" diye konuştu - Dortmund