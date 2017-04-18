Alman Dışişleri Bakanı: İdamın Getirilmesi Avrupa Hayalinin Sonu Olur

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, referandum sonucunun Türkiye'nin AB ve NATO ile olan ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Bild gazetesine konuşan Gabriel, Türkiye'de idamın yeniden getirilmesinin Avrupa hayalini sona erdireceğini söyledi.



Avrupa kapısını kapatmayın



Alman Dışişleri Bakanı, referandum sonucunun AB ve NATO ile ilişkiler konusunda ne mesaj verdiği şeklindeki bir soruya, "Erdoğan'ın asıl planının ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'yi Avrupa ve Batı'dan daha da uzaklaştırmak mı istiyor? Yoksa çatışmacı ve kıyasıya yürütülen referandum sürecinde, Avrupa ve AB değerlerinin Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve politik açıdan gelişmesi için önemini anladı mı? Ben Türk meslektaşımla oldukça zorlu geçen son aylarda bile en azından irtibatta oldum. Kendisine her zaman şunu söyledim: Avrupa kapısını kapatmayın! Bizim görüşmeye ve birbirimizi partner olarak görmeye karşılıklı olarak ihtiyacımız var" yanıtını verdi.



Sadece bugünü değil, yarını da düşünmeliyiz



Almanya'nın soğukkanlı ve sakin olması gerektiğini kaydeden Gabriel, referandum sonucu bazı Alman siyasiler tarafından dile getirilen ilişkilerin kesilmesi yönündeki çağrılara karşı çıktı. Gabriel, "80'li yıllardaki askeri darbe döneminde bile Sovyetler Birliği'nin yanına itilmemesi için NATO'dan dışlamadığımız Türkiye, bizim büyük bir komşumuz olarak kalacak. Şimdi de Türkiye'nin politik açıdan izole edilmesini ya da Rusya'nın yanına itilmesini değil yanımızda kalmasını istiyoruz. Sadece bugünü değil, yarını da düşünmemiz gerekir. Çünkü daima bundan sonrası da olacak" ifadelerini kullandı.



İdamın getirilmesi Avrupa hayalinin sonu olur



Gabriel, "Türkiye'nin AB üyeliği masadan tamamen kalktı mı?" sorusuna şu karşılığı verdi:



"Bu Türkiye'nin kendi elinde. Uzun bir süre karar verilmesi söz konusu değil, şimdi zaten bir katılım da olmaz. Ancak ben Türkiye'de ülkelerinin bir gün AB üyesi olmasını hayal eden çok sayıda kişi tanıyorum. Türkiye'de Avrupa'ya artan öfke, umutların hayal kırıklıklarına dönüşmesiyle ilgili. Erdoğan bu duygularla referandum sürecinde acımasızca oynadı. Ancak biz de son on yılda hatalar yaptık. Ancak bir şey çok açık: İdamın yeniden getirilmesi, Avrupa hayalinin sonu anlamına gelir. Ben bunun olmamasını ümit ederim. Diyalog kanallarını açık tutmak ve sürdürmek, şu sıralar zahmetli de olsa ve bu durum sürecek gibi de olsa, daha da önemli hal aldı."



Türkiye, kendi çıkarı açısından Avrupa'dan daha fazla uzaklaşmamalı



Türkiye'nin kendi çıkarları açısından Avrupa'dan daha fazla uzaklaşmaması gerektiğini kaydeden Gabriel, Almanya'da toplumun daha fazla gerilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Referandum sürecinin Almanya'da yaşayan Türkleri kutuplaştırdığını belirten Gabriel, Almanya'da yaşayan insanların politik açıdan radikalleşmelerine de istihbarat tarafından izlenmesine de karşı koyacaklarını söyledi. - Dortmund