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Alman Devleri de Trump'tan Nasibini Aldı
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Vakıfbank Kupa Voley'de Finale Yükseldi
Borsa Günü Hafif Artıda Tamamladı
Alman Devleri de Trump'tan Nasibini Aldı
16 Ocak 2017 Pazartesi 17:07
Trump, Alman otomotiv üreticilerini yüzde 35 gümrük vergisiyle tehdit etti.
Trump, Alman otomotiv üreticilerini yüzde 35 gümrük vergisiyle tehdit etti
Kaynak:
Dunya.com
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