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Alman Devleri de Trump'tan Nasibini Aldı
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Alman Devleri de Trump'tan Nasibini Aldı

Trump, Alman otomotiv üreticilerini yüzde 35 gümrük vergisiyle tehdit etti.

Alman Devleri de Trump'tan Nasibini Aldı

Trump, Alman otomotiv üreticilerini yüzde 35 gümrük vergisiyle tehdit etti

Kaynak: Dunya.com

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