Alman Boksör Başbakan Yıldırım ile Görüşmek İstiyor

Antalya'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Alman boksör Mario Daser, Başbakan Binali Yıldırım görüşmek istiyor.



Alman boksör Mario Daser, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan diplomatik ve psikolojik tartışmaları sona erdirmek istediğini söyledi. Almanya Cruser sıklet şampiyonu Mario Daser, kendisinin Türkler'in içinde yetiştiğini belirterek, "Benim menajerim Türk, antrenörüm Türk, iş ortaklarım Türk ve benim çocukluğum Türkler'in içinde geçti. Bu nedenle Türkler'i çok iyi tanıyorum. Almanya'da Türkler'i tanımayan bazı kesimler, Türkler'e karşı anormal bir kampanya başlattı. Türkler de buna karşılık tartışmaya başladı. Ben bu tartışmaları sona erdirmek amacıyla Antalya'ya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek ve elimi uzatarak bir dostluğun başlangıcı olmak istiyorum. Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni kabul ederlerse kendilerinin elini sıkarak, görüşmek istiyorum. Bu görüşme Alman basını tarafından da büyük ilgi görecektir ve benim söylediklerim Almanya'da büyük yankı uyandıracaktır" dedi.



Mario Daser, "Böylece arada yaşanan soğuklukların bitmesine bir nebze olsun katkı sağlamış olacağım. Alman medyasının yapmış olduğu kirli kampanyaya da bir cevap vermiş olacağım" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA